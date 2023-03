Utero in affitto – PVF: Sindaci arcobaleno promuovono illegalità (Di mercoledì 29 marzo 2023) Utero in affitto. Pro Vita Famiglia: Sindaci arcobaleno promuovono illegalità – «I Sindaci che vogliono registrare nelle anagrafi comunali bambini come figli di “due padri”, come protesta alla direttiva del ministro Piantedosi, stanno legittimando pratiche illegali in Italia che alcuni vanno a commettere all’estero: come l’Utero in affitto per dotare di un bambino due uomini. «I Sindaci “arcobaleno” promuovono una colossale menzogna parlando di “tutela dei bambini” perché ai “figli” nati da queste pratiche illegali non manca alcun diritto se non quello fondamentale di conoscere e crescere con la mamma che gli è stata rubata!». Così Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)in. Pro Vita Famiglia:– «Iche vogliono registrare nelle anagrafi comunali bambini come figli di “due padri”, come protesta alla direttiva del ministro Piantedosi, stanno legittimando pratiche illegali in Italia che alcuni vanno a commettere all’estero: come l’inper dotare di un bambino due uomini. «Iuna colossale menzogna parlando di “tutela dei bambini” perché ai “figli” nati da queste pratiche illegali non manca alcun diritto se non quello fondamentale di conoscere e crescere con la mamma che gli è stata rubata!». Così Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & ...

