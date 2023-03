USA, le rinnovabili superano il carbone (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Nel 2023 negli Stati Uniti l'elettricità generata da fonti rinnovabili supererà per la prima volta il carbone, lo ha annunciato la U.S. Energy Information Administration. La crescita dell'energia eolica e solare ha guidato in modo significativo l'aumento delle energie rinnovabili e ha contribuito a una percentuale record del 14% dell'elettricità prodotta a livello nazionale nel 2022. L'energia idroelettrica ha contribuito per il 6%, mentre le biomasse e le fonti geotermiche hanno generato meno dell'1%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Nel 2023 negli Stati Uniti l'elettricità generata da fontisupererà per la prima volta il, lo ha annunciato la U.S. Energy Information Administration. La crescita dell'energia eolica e solare ha guidato in modo significativo l'aumento delle energiee ha contribuito a una percentuale record del 14% dell'elettricità prodotta a livello nazionale nel 2022. L'energia idroelettrica ha contribuito per il 6%, mentre le biomasse e le fonti geotermiche hanno generato meno dell'1%.

