Uomo trovato in casa con le mani legate e un cappio al collo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un Uomo di origini marocchine è stato trovato in condizioni molto gravi nell'appartamento in cui abita, in corso Svizzera a Torino, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo. Aveva una profonda ferita alla testa, le mani legate e... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undi origini marocchine è statoin condizioni molto gravi nell'appartamento in cui abita, in corso Svizzera a Torino, nella mattinata di oggi, mercoledì 29 marzo. Aveva una profonda ferita alla testa, lee...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCnews24 : Corigliano-Rossano, uomo trovato morto in casa: sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso - quotidianopiem : Uomo trovato ferito e legato in casa a Torino, è grave al Cto - Maurizi96745767 : @hells___kitchen @ma_davero @ilcupo_m Biolaboratori, quelli in Azovstal? L’hanno poi trovato l’UOMO PANDOLINO? Dai… - Annafigi11 : @Anto32322935 in realtà penso che lui da qui possa realmente rilassarsi senza piu’ dover proteggere nessuno,la sore… - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Torino, trovato in casa uomo ferito alla testa e con le mani legate: probabile tentato omicidio #Torino #29marzo http… -