Uomini e Donne spoiler 29 marzo: primo bacio per Nicole, novità su Armando (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella puntata del 29 marzo di Uomini e Donne vedremo che si proseguirà da dove si è interrotta la puntata del 28. Armando Incarnato e Silvio proseguiranno ad avere un diverbio molto acceso, successivamente, poi, si passerà a Silvia, la quale è ancora in attesa che scenda dalle scale un cavaliere per lei. Incarnato, poi, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nella puntata del 29divedremo che si proseguirà da dove si è interrotta la puntata del 28.Incarnato e Silvio proseguiranno ad avere un diverbio molto acceso, successivamente, poi, si passerà a Silvia, la quale è ancora in attesa che scenda dalle scale un cavaliere per lei. Incarnato, poi, L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - matteosalvinimi : Auguri a tutte le donne e gli uomini dell’@ItalianAirForce, orgoglio italiano invidiato in tutto il mondo. ???? - Giulio_Secondo_ : La stessa che ammazza palestinesi (uomini, donne e bambini) ogni giorno, che stava per approvare una legge libertic… - andgua83 : RT @ItalianAirForce: Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di vi… -