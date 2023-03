Uomini e Donne, i commenti del web su Nicole Santarelli: la tronista regge il confronto con... (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il trono di Nicole Santarelli ha avuto inizio da pochissimo tempo e già il web ha qualcosa da ridire: ecco i commenti sulle suo percorso Da qualche anno il trono over di Uomini e Donne sta appassionando molto di più rispetto alle classiche dinamiche di corteggiatori e tronisti. La ragione che potremmo darci è che tantissimi ragazzi scelti per questi ruoli, sono spesso interessati ad ottenere visibilità e molte bugie e sotterfugi usciti fuori nel corso degli anni, non sono piaciute al pubblico di Canale 5. Anche gli over hanno degli scheletri negli armadi, ma paradossalmente le dinamiche sembrano interessare di più. Difficilmente ci si affeziona ai tronisti e ai loro percorsi come un tempo anche perché spesso, come è anche accaduto quest'anno, molti lasciano il programma senza arrivare mai alla cascata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il trono diha avuto inizio da pochissimo tempo e già il web ha qualcosa da ridire: ecco isulle suo percorso Da qualche anno il trono over dista appassionando molto di più rispetto alle classiche dinamiche di corteggiatori e tronisti. La ragione che potremmo darci è che tantissimi ragazzi scelti per questi ruoli, sono spesso interessati ad ottenere visibilità e molte bugie e sotterfugi usciti fuori nel corso degli anni, non sono piaciute al pubblico di Canale 5. Anche gli over hanno degli scheletri negli armadi, ma paradossalmente le dinamiche sembrano interessare di più. Difficilmente ci si affeziona ai tronisti e ai loro percorsi come un tempo anche perché spesso, come è anche accaduto quest'anno, molti lasciano il programma senza arrivare mai alla cascata ...

