Uomini e Donne, Chiara Rabbi risponde in maniera sarcastica all’ultima intervista di Davide Donadei (Video) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, ha replicato alle ultime diChiarazioni che il ristoratore ha rilasciato a Novella 2000. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 aveva annunciato di voler chiudere definitivamente le porte ad una possibile riconciliazione con la romana. Nel corso dell’intervista, infatti, Davide si era detto piuttosto deluso dall’atteggiamento dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con la quale, in veste di tronista, era uscito dal programma circa due anni fa. “Chiara ha fatto una cosa gravissima“, ha tuonato l’ex “vippone” di Alfonso Signorini, facendo riferimento alle diChiarazioni social dell’influencer durante la sua permanenza nella Casa di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 marzo 2023), ex fidanzata di, ha replicato alle ultime dizioni che il ristoratore ha rilasciato a Novella 2000. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip 7 aveva annunciato di voler chiudere definitivamente le porte ad una possibile riconciliazione con la romana. Nel corso dell’, infatti,si era detto piuttosto deluso dall’atteggiamento dell’ex corteggiatrice dicon la quale, in veste di tronista, era uscito dal programma circa due anni fa. “ha fatto una cosa gravissima“, ha tuonato l’ex “vippone” di Alfonso Signorini, facendo riferimento alle dizioni social dell’influencer durante la sua permanenza nella Casa di ...

