Uomini e Donne anticipazioni registrazione 26 marzo 2023; Lavinia Mauro pronta a scegliere? Decisa la data. Domenica 26 marzo 2023 sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, dalle quali sono state svelate diverse anticipazioni sul Trono Classico e Over alla scelta della tronista Lavinia Mauro. Si è parlato della scelta di Lavinia Mauro e quando sarà registrata, per poi passare alla storia di Gemma Galgani e Silvio Venturato che ha tenuto banco per gran parte della puntata con non pochi commenti in merito e alcune reazioni forse un po' sopra le righe. Quanto andrà in onda la scelta di Lavina Mauro a Uomini e Donne? La prossima settimana si vedrà la scelta di Lavinia Mauro, il cui trono era iniziato lo scorso settembre 2022. La giovane romana ...

