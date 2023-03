“Una petizione per salvare la Sanità pubblica”: su Change.org superate le 100mila firme. Vasco Errani (tra i promotori) sogna Parigi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mite Errani ci crede, Italia e Francia non sono poi così lontane. E immagina davvero che, come i cugini d’Oltralpe protestano per le pensioni, così gli italiani prima o poi saliranno sulle barricate per difendere un altro diritto fondamentale sotto attacco: quello al servizio sanitario pubblico universalistico. Per questo, insieme ad altri, ha promosso una petizione su Change.org che dal 10 marzo a oggi viaggia ormai spedita verso le 150mila firme. Destinatario: il ministro Orazio Schillaci. Due volte governatore dell’Emilia Romagna, presidente delle Conferenza delle Regioni, il senatore Vasco Errani ha oggi quasi 70 anni, non ha incarichi pubblici ma non rinuncia all’impegno civico e politico che lo ha portato di recente a una serie di incontri sul tema del welfare sanitario con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il miteci crede, Italia e Francia non sono poi così lontane. E immagina davvero che, come i cugini d’Oltralpe protestano per le pensioni, così gli italiani prima o poi saliranno sulle barricate per difendere un altro diritto fondamentale sotto attacco: quello al servizio sanitario pubblico universalistico. Per questo, insieme ad altri, ha promosso unasu.org che dal 10 marzo a oggi viaggia ormai spedita verso le 150mila. Destinatario: il ministro Orazio Schillaci. Due volte governatore dell’Emilia Romagna, presidente delle Conferenza delle Regioni, il senatoreha oggi quasi 70 anni, non ha incarichi pubblici ma non rinuncia all’impegno civico e politico che lo ha portato di recente a una serie di incontri sul tema del welfare sanitario con ...

