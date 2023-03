(Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalladie solventi di San Pietro Mosezzo,di, in fiamme da questa mattina8. Testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La nube nera sprigionatasi dall'incendio si sta lentamente spostando sulla zona centrale della città e si spinge in direzione nord. Il sindaco: "Tenete i bambini al chiuso" "L'incendio è ancora in corso. È sotto controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute. Sentite Arpa e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : #incendio in una fabbrica di vernici e solventi a #Novara, la nube nera si sta spostando verso il centro. - sulsitodisimone : Una fabbrica di vernici sta bruciando alle porte di Novara - oliointestainc : PORCODIO HANNO DETTO FINO A 30KM PORCODIO E DIOCANE SPERO CHE I CEO DI STA FABBRICA SCHIATTANO NELL'IMMEDIATO NON P… - momychampagne : Ciao amici a novara ci è stata un esplosione di una fabbrica di solventi e vernici con fiamme alte più di 50 m adesso moriamo tutti - Antonie93327315 : Buongiorno a tutte ???? Stamattina si è incendiata una fabbrica chimica siamo chiuse in casa per nube tossica ?????? -

... oppure potrete creare anchepiccolasotterranea che produce risorse, insomma potete dare libero spazio alla vostra creatività! Per quanto riguarda le prestazioni, Plasma si è comportato ...... offrendo così immagini dettagliate e realistiche, conprofondità di colore a 10 bit reali che ... I display ProArt sono tutti pre - calibrati in, in particolare la differenza cromatica di ...È un esercizio dove, finora, Aston Martin ha mostratodella poche lacune e Mercedes certo non ... Tutti instanno lavorando duramente per tradurre quanto imparato in prestazione. I segnali ...

Tiktok, una fabbrica di armi la accusa di lasciarla al buio WIRED Italia

Ai limitrofi di Novara, a San Pietro Mosezzo stamattina ha preso fuoco una fabbrica chimica. Mattina di paura a Novara per un incendio in un'azienda chimica in provincia, a San Pietro Mosezzo.Sarà una Mercedes più vicina a quella vista in Arabia ... come anche la direzione dello sviluppo. Tutti in fabbrica stanno lavorando duramente per tradurre quanto imparato in prestazione. I segnali ...