Una della Pussy Riot nella lista dei ricercati di Mosca: 'Ha insultato i sentimenti dei credenti' (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nadezhda Tolokonnikova , delle Pussy Riot , inserita nella lista dei ricercati. Il Comitato investigativo di Mosca sta indagando su di lei nell'ambito di un procedimento penale per aver 'insultato i ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nadezhda Tolokonnikova , delle, inseritadei. Il Comitato investigativo dista indagando su di lei nell'ambito di un procedimento penale per aver 'i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ItalianAirForce : #28Marzo #AeronauticaMilitare100 Ecco il momento tanto atteso: in volo nei cieli di Roma una formazione di 8… - Giorgiolaporta : Avete sganciato bombe sul #Kosovo durante il #Governo D'Alema e fate le vergini della #Pace per una foto della… - TizioGiusto : RT @sweetlullaby0: limiti, senza doveri, senza spirito di rinuncia, dunque un’umanità senza umanità. E’ la fine della civiltà, il punto di… - ultimora_pol : del diritto e della legislazione. Sulla Francia ricade una grande vergogna' @ultimora_pol -