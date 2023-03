Un posto al sole, trama 29 marzo 2023: un'emergenza per Roberto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roberto Ferri non avrà pace ad Un posto al sole, come si evince dalla trama di mercoledì 29 marzo 2023. L'imprenditore, dopo il ritorno a Napoli di Lara con un neonato che sta spacciando per suo figlio, si è confrontato di nuovo con il ruolo di padre e, inevitabilmente, si sta lasciando travolgere da quella sorprendente ed entusiasmante novità. Questa situazione, però, sta provocando delle crepe nel suo rapporto con Marina, dal momento che la Giordano tollera sempre meno i tentativi della Martinelli di insinuarsi nella vita di Ferri ed è infastidita dalla sua presenza. L'imprenditrice, inoltre, si è distratta per rispondere al telefono mentre stava badando alla piccola Irene e la bambina è caduta da una sedia, mandando in apprensione Filippo e Serena e gli stessi ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 marzo 2023)Ferri non avrà pace ad Unal, come si evince dalladi mercoledì 29. L'imprenditore, dopo il ritorno a Napoli di Lara con un neonato che sta spacciando per suo figlio, si è confrontato di nuovo con il ruolo di padre e, inevitabilmente, si sta lasciando travolgere da quella sorprendente ed entusiasmante novità. Questa situazione, però, sta provocando delle crepe nel suo rapporto con Marina, dal momento che la Giordano tollera sempre meno i tentativi della Martinelli di insinuarsi nella vita di Ferri ed è infastidita dalla sua presenza. L'imprenditrice, inoltre, si è distratta per rispondere al telefono mentre stava badando alla piccola Irene e la bambina è caduta da una sedia, mandando in apprensione Filippo e Serena e gli stessi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovwastaken : i commenti: il cast di un posto al sole, il cast di mare fuori, stanno arrivando i napulicchi, stanno arrivando i v… - ovxymorique : Da un lato sono contenta, ma più che altro perché ho bisogno di un po' di sole e di caldo. Dall'altro sono già ango… - dander74 : @AndreaMarcucci @pdnetwork Peccato non l' abbiano fatto prima. Il posto per questi personaggi, che hanno sabotato… - andrea_geissa : @OrioliPaolo Il tutto per 'riportare l'Italia tra i grandi del mondo'. Magari potremmo chiedere di avere anche noi un 'posto al sole'... - SerieTvserie : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 29 marzo 2023 -

Sci di fondo. La nazionale Master del tecnico Camozzini brilla con Elisabetta Amici ... gli azzurri ottengono il secondo posto finale nel medagliere con 21 medaglie d'oro , 17 medaglie d'... In calendario due appuntamenti Mondiali: a gennaio 2024 in Val di Sole l'appuntamento Olimpico dei ... Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 29 marzo ... puntata di oggi 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 29 marzo ... Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntata di oggi 29 marzo ... la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata di oggi, 29 ... ... gli azzurri ottengono il secondofinale nel medagliere con 21 medaglie d'oro , 17 medaglie d'... In calendario due appuntamenti Mondiali: a gennaio 2024 in Val dil'appuntamento Olimpico dei ...... puntata di oggi 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Unal: la puntata di oggi, 29 marzo ...... la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 29 marzo 29 Marzo Anticipazioni TV Anticipazioni Unal: la puntata di oggi, 29 ... Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 aprile NapoliToday Polignano a Mare: benvenuti nella città più accogliente del mondo Come dice tanta gente del posto, la svolta è arrivata prima grazie al film campione ... Che bella giornata (2011), Io che amo solo te (2015), (2015), La cena di Natale (2016), Matrimonio al Sud (2015) ... Solo il Bibbiena resiste Le altre in sofferenza Già, perché se il distacco superiore ai dieci punti – attualmente sono dodici – dovesse resistere tra Vaggio e Rassina questi ultimi farebbero un passo indietro senza spareggio lasciando posto solo al ... Come dice tanta gente del posto, la svolta è arrivata prima grazie al film campione ... Che bella giornata (2011), Io che amo solo te (2015), (2015), La cena di Natale (2016), Matrimonio al Sud (2015) ...Già, perché se il distacco superiore ai dieci punti – attualmente sono dodici – dovesse resistere tra Vaggio e Rassina questi ultimi farebbero un passo indietro senza spareggio lasciando posto solo al ...