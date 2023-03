Un posto al sole spoiler triste: una coppia si frantuma, chi torna invece insieme (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano una triste novità, una coppia si dirà addio ma un’altra si riconcilierà. I nuovi episodi di questa settimana di Un posto al sole come sempre stanno incuriosendo non poco i tantissimi fan dell’amatissima soap opera in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.55. Le anticipazioni dei prossimi episodi fanno emergere una novità che in molti temevano, una coppia deciderà di mettere fine al proprio matrimonio. Un posto al sole: spoiler triste (Screenshot video Raiplay) -grantennistoscana.itNelle precedenti puntate abbiamo visto che durante un momento di distrazione di Marina la piccola Irene è caduta da una sedia ed è finita in ospedale. La situazione ha ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le anticipazioni di Unalrivelano unanovità, unasi dirà addio ma un’altra si riconcilierà. I nuovi episodi di questa settimana di Unalcome sempre stanno incuriosendo non poco i tantissimi fan dell’amatissima soap opera in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.55. Le anticipazioni dei prossimi episodi fanno emergere una novità che in molti temevano, unadeciderà di mettere fine al proprio matrimonio. Unal(Screenshot video Raiplay) -grantennistoscana.itNelle precedenti puntate abbiamo visto che durante un momento di distrazione di Marina la piccola Irene è caduta da una sedia ed è finita in ospedale. La situazione ha ...

