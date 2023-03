Un Posto al Sole, le anticipazioni del 29 marzo: Marina e Roberto… (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un Posto al Sole, ecco le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 29 marzo, come al solito in onda su Rai3. Prima facciamo un riepilogo della puntata precedente: Nunzio e Samuel sembrano inconsapevoli della situazione del Vulcano, Silvia penserà di potersi affrancare da Alberto e risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera: Lara è tornata per restare? Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera: giunge al termine il processo Valsano Un Posto al Sole, le anticipazioni della ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unal, ecco ledella puntata di oggi, mercoledì 29, come al solito in onda su Rai3. Prima facciamo un riepilogo della puntata precedente: Nunzio e Samuel sembrano inconsapevoli della situazione del Vulcano, Silvia penserà di potersi affrancare da Alberto e risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal, ledi stasera: Lara è tornata per restare? Unal, ledi stasera: giunge al termine il processo Valsano Unal, ledella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dander74 : @AndreaMarcucci @pdnetwork Peccato non l' abbiano fatto prima. Il posto per questi personaggi, che hanno sabotato… - andrea_geissa : @OrioliPaolo Il tutto per 'riportare l'Italia tra i grandi del mondo'. Magari potremmo chiedere di avere anche noi un 'posto al sole'... - SerieTvserie : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 29 marzo 2023 - tvblogit : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 29 marzo 2023 - Angyferra1 : RT @meipse: @Susy__Susy Queste persone molto probabilmente sono abituate così e si commentano da sole, quello che mi lascia però più interd… -