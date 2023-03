Un Posto al Sole Anticipazioni 30 marzo 2023: Otello scatenato. Franco è preoccupato! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Otello farà una richiesta particolare a Franco e il Boschi potrebbe trovarsi in difficoltà. Intanto Lara e Roberto vivranno dei momenti di grande tensione. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vediamo insieme ledella Puntata di Unalin onda il 30. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono chefarà una richiesta particolare ae il Boschi potrebbe trovarsi in difficoltà. Intanto Lara e Roberto vivranno dei momenti di grande tensione.

