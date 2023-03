Un passo dal cielo 7, anticipazioni 30 marzo 2023: una dolorosa indagine (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un passo dal cielo torna in onda con la settima stagione a partire da giovedì 30 marzo 2023, su Rai Uno alle 21:20 circa. In questo primo appuntamento, Manuela tornerà a San Vito per scoprire chi ha ucciso la sua amica Roberta, ma finirà per restare coinvolta in un'indagine con suo fratello Vincenzo e farà la conoscenza di Nathan e Paron. anticipazioni Un passo dal cielo 7, prima puntata: Manuela indaga sulla morte di Roberta La prima puntata di Un passo dal cielo 7 si intitola «L'uomo degli Orsi» e vedrà il ritorno di Manuela a San Vito. La ragazza tornerà nella cittadina montana per poter scoprire cosa si cela dietro la morte dell'amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore del posto. Appena giungerà nel ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Undaltorna in onda con la settima stagione a partire da giovedì 30, su Rai Uno alle 21:20 circa. In questo primo appuntamento, Manuela tornerà a San Vito per scoprire chi ha ucciso la sua amica Roberta, ma finirà per restare coinvolta in un'con suo fratello Vincenzo e farà la conoscenza di Nathan e Paron.Undal7, prima puntata: Manuela indaga sulla morte di Roberta La prima puntata di Undal7 si intitola «L'uomo degli Orsi» e vedrà il ritorno di Manuela a San Vito. La ragazza tornerà nella cittadina montana per poter scoprire cosa si cela dietro la morte dell'amica Roberta, moglie di Gregorio Masiero, uno scultore del posto. Appena giungerà nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elenabonetti : Dalle bozze che girano sembra che il governo confermi l’esclusione della certificazione per la parità di genere dal… - Chiara_Galiazzo : Oggi sono felice di potervi dire che anche quest’ anno ho partecipato alla realizzazione della colonna sonora di Un… - AnnaAscani : Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo… - MarianoDePersio : RT @FNInfermieri: Oggi al congresso SUMAI, le prime impressioni a caldo della #FNOPI sulle novità introdotte dal #DlBollette in materia san… - Pilipo83 : RT @AnnaAscani: Nella conferenza dei capigruppo il PD ha chiesto al Ministro Fitto di venire in Aula a spiegare cosa sta succedendo sul #PN… -