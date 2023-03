Un buon motivo per andare a Gorizia adesso è un'importante mostra dedicata agli Anni Cinquanta appena inaugurata. Ma si finisce catturati anche dalla slow life locale, dall'anima multiculturale e da vigneti e sapori genuini (Di mercoledì 29 marzo 2023) Gorizia è una città trilingue. Camminando per le strade del centro capita di sentire, oltre all’italiano, il friulano e lo sloveno. Questa è terra di buoni vini, di cucina genuina e di frontiera. Siamo nell’estremo lembo a nord est dell’Italia. Nel 2004, qui è caduto il penultimo muro d’Europa e dal 2007 gli edifici della dogana, ormai deserti, sono testimoni silenziosi di un passato che, per fortuna, è ormai superato. Italia e Slovenia sono entrambi membri UE e nel 2025 Gorizia e la slovena Nova Gorica saranno insieme Capitale Europea della Cultura. La chiesa barocca di Sant’Ignazio. Ph. Luigi Vitale, Promoturismo FVG Leggi anche › Speciale Montagna: Friuli Venezia Giulia, l’incanto dell’inverno La Nizza ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023)è una città trilingue. Camminando per le strade del centro capita di sentire, oltre all’italiano, il friulano e lo sloveno. Questa è terra dii vini, di cucina genuina e di frontiera. Siamo nell’estremo lembo a nord est dell’Italia. Nel 2004, qui è caduto il penultimo muro d’Europa e dal 2007 gli edifici della dogana, ormai deserti, sono testimoni silenziosi di un passato che, per fortuna, è ormai superato. Italia e Slovenia sono entrambi membri UE e nel 2025e la slovena Nova Gorica saranno insieme Capitale Europea della Cultura. La chiesa barocca di Sant’Ignazio. Ph. Luigi Vitale, Promoturismo FVG Leggi› Speciale Montagna: Friuli Venezia Giulia, l’incanto dell’inverno La Nizza ...

