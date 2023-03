Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky invita Xi Jinping a Kiev: “Voglio parlare con lui” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente cinese Xi Jinping in Ucraina. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda. “Siamo pronti a vederlo qui. Voglio parlare con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti”, ha affermato il presidente ucraino. Parlando dello scenario che si prospetta sul campo, per Zelensky “una sconfitta a Bakhmut segnerebbe l’inizio di richieste di compromessi inaccettabili” da parte di Mosca perché se Putin “sente un po’ di sangue, sente che siamo deboli, preme, preme, preme”. Secondo il presidente ucraino, se Bakhmut cade, Putin “venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. Inoltre, Zelensky ha sottolineato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Volodymyrhato il presidente cinese Xiin. Lo scrive il sito ucraino Radio Svoboda. “Siamo pronti a vederlo qui.con lui. Ero in contatto con lui prima della guerra su vasta scala. Ma per tutto questo anno, più di un anno, non ci sono stati contatti”, ha affermato il presidente ucraino. Parlando dello scenario che si prospetta sul campo, per“una sconfitta a Bakhmut segnerebbe l’inizio di richieste di compromessi inaccettabili” da parte di Mosca perché se Putin “sente un po’ di sangue, sente che siamo deboli, preme, preme, preme”. Secondo il presidente ucraino, se Bakhmut cade, Putin “venderà questa vittoria all’Occidente, alla sua società, alla Cina, all’Iran”. Inoltre,ha sottolineato ...

