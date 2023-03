Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Meloni-Zelensky: “Perseguire una pace giusta” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Zelensky ha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’Ucraina prevista per il 26 aprile, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l’Ucraina. Ne dà notizia Palazzo Chigi. “Dopo la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev del 21 febbraio scorso e l’intervento nel Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo”, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “ha espresso gratitudine all’Italia, ha ricordato la forte motivazione dell’esercito ucraino e espresso fiducia nella capacità di respingere gli attacchi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell’Volodymyrha manifestato apprezzamento per la prossima Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell’prevista per il 26 aprile, un’occasione importante per rafforzare i rapporti tra le imprese italiane e l’. Ne dà notizia Palazzo Chigi. “Dopo la visita del presidente del Consiglio Giorgiaa Kiev del 21 febbraio scorso e l’intervento nel Parlamento italiano del 21 marzo scorso alla vigilia del Consiglio europeo”, il presidente ucraino Volodymyr“ha espresso gratitudine all’Italia, ha ricordato la forte motivazione dell’esercito ucraino e espresso fiducia nella capacità di respingere gli attacchi ...

