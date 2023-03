Ultime Notizie – Ucraina, “007 Russia avvertirono Putin su tempi invasione”: il retroscena (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il direttore dell’Svr (Servizio di intelligence internazionale) Sergei Naryshkin aveva avvertito, senza successo, Putin prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina precisando che sarebbe stato necessario altro tempo per prepararla. Lo afferma il Royal United Services Institute (Rusi) britannico in un rapporto di 39 pagine sulle azioni dei servizi russi preliminari alla guerra e durante il conflitto. L’Svr aveva iniziato a preparare l’invasione già dal giugno del 2021. E ha avuto un successo maggiore che non i militari. Come anche l’Fsb (Servizio di sicurezza federale) che è riuscito a dominare la popolazione dei territori occupati, scaricando gli hard disk dei computer degli uffici del governo, identificando le persone fedeli allo Stato ucraino che sarebbero state poi arrestate e interrogate. L’errore dei servizi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il direttore dell’Svr (Servizio di intelligence internazionale) Sergei Naryshkin aveva avvertito, senza successo,prima dell’inizio dell’dell’precisando che sarebbe stato necessario altro tempo per prepararla. Lo afferma il Royal United Services Institute (Rusi) britannico in un rapporto di 39 pagine sulle azioni dei servizi russi preliminari alla guerra e durante il conflitto. L’Svr aveva iniziato a preparare l’già dal giugno del 2021. E ha avuto un successo maggiore che non i militari. Come anche l’Fsb (Servizio di sicurezza federale) che è riuscito a dominare la popolazione dei territori occupati, scaricando gli hard disk dei computer degli uffici del governo, identificando le persone fedeli allo Stato ucraino che sarebbero state poi arrestate e interrogate. L’errore dei servizi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - MicioMicione85 : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Le ultime notizie dal Trentino, raccontate in un solo minuto nel Tgr in 60 secondi del 29 marzo. - TuttoASRoma : LIVE FEMMINILE • ROMA-BARCELLONA Le formazioni ufficiali (TABELLINO) - TgrRaiTrentino : Le ultime notizie dal Trentino, raccontate in un solo minuto nel Tgr in 60 secondi del 29 marzo. -