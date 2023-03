Ultime Notizie – Tiro incrociato sul Cio dopo decisione su atleti russi e bielorussi (Di mercoledì 29 marzo 2023) La decisione del Comitato olimpico internazionale (Cio) di proporre il ritorno degli atleti russi e bielorussi agli eventi sportivi internazionali è stata accolta con critiche dall’Ucraina, da altri paesi e federazioni e dalla stessa russia. Il campione olimpico ucraino di boxe Wladimir Klitschko ha affermato che il presidente del Cio Thomas Bach “serve i colori e gli interessi della russia” condannando la decisione insieme a politici di paesi tra cui Germania, Polonia e Lituania. World Athletics ha dichiarato che non revocherà il divieto agli atleti russi e bielorussi, l’ente di ginnastica Fig ha affermato che il divieto rimarrà in vigore per il momento e gli organizzatori dei Giochi europei in Polonia hanno anche ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ladel Comitato olimpico internazionale (Cio) di proporre il ritorno deglie bieloagli eventi sportivi internazionali è stata accolta con critiche dall’Ucraina, da altri paesi e federazioni e dalla stessaa. Il campione olimpico ucraino di boxe Wladimir Klitschko ha affermato che il presidente del Cio Thomas Bach “serve i colori e gli interessi dellaa” condannando lainsieme a politici di paesi tra cui Germania, Polonia e Lituania. World Athletics ha dichiarato che non revocherà il divieto aglie bielo, l’ente di ginnastica Fig ha affermato che il divieto rimarrà in vigore per il momento e gli organizzatori dei Giochi europei in Polonia hanno anche ...

