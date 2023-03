Ultime Notizie – Superbonus, governo pone la fiducia alla Camera (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il governo ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul dl Superbonus. Ad annunciarlo in Aula il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il voto sulla questione di fiducia si svolgerà domani 30 marzo alle ore 18, con dichiarazioni di voto a partire dalle 16.30. Voto finale martedì 4 aprile. Lunedì sarà invece dedicato al voto degli ordini del giorno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilha posto la questione diin aulasul dl. Ad annunciarlo in Aula il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Il voto sulla questione disi svolgerà domani 30 marzo alle ore 18, con dichiarazioni di voto a partire dalle 16.30. Voto finale martedì 4 aprile. Lunedì sarà invece dedicato al voto degli ordini del giorno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

