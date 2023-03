Ultime Notizie – “Serve una fotografia chiara dello stato di avanzamento dei lavori”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Verifica sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi rendicontati ai fini della terza rata;dell’arte e attuazione di milestone e target in scadenza nel primo semestre 2023, anche con riferimento agli adempimenti in capo ai soggetti attuatori; avanzamenti sul capitolo RepowerEu. Sono questi i punti affrontati nel corso della Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che si è svolta a Palazzo Chigi, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e che ha visto coinvolti tutti i ministri competenti. Nel corso della riunione, il Ministro Fitto ha invitato tutti i partecipanti a effettuare “in tempi rapidi un’analisi netta edi tutte le criticità relative ai progetti di competenza di ciascun ministero elaborando delle proposte d’azione concrete”. ...