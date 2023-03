Ultime Notizie Serie A: Pjanic su Fagioli, parla Lanna, nella Fiorentina si ferma Jovic (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fiorentina, le Ultime sulle condizioni di Luka Jovic: il comunicato nella Fiorentina si ferma Luka Jovic: il comunicato del club viola sulle condizioni del centravanti serbo. Sampdoria, parla Lanna Le parole del presidente della Sampdoria sulla situazione del club. Juve, Pjanic incorona Fagioli Il centrocampista bosniaco ha speso belle parole per il calciatore della Juventus. Serie A: la sosta nazionali fa bene a Lukaku e Vlahovic I due attaccanti di Inter e Juve hanno ritrovato il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, lesulle condizioni di Luka: il comunicatosiLuka: il comunicato del club viola sulle condizioni del centravanti serbo. Sampdoria,Le parole del presidente della Sampdoria sulla situazione del club. Juve,incoronaIl centrocampista bosniaco ha speso belle parole per il calciatore della Juventus.A: la sosta nazionali fa bene a Lukaku e Vlahovic I due attaccanti di Inter e Juve hanno ritrovato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - VinceTheI : Dalle ultime notizie che abbiamo a disposizione il colosso #Alibaba ha annunciato il 28 marzo il progetto di separa… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (29/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - NewsLeonardo : Superbonus 110%, si punta alla proroga (ma non per tutti): le ultime news - CorriereCitta : Test medicina 2023, le prove ad aprile: date, domande e come fare l’iscrizione -