Ultime Notizie Serie A: parlano Rovella, D’Ambrosio e Perin (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, D’Ambrosio: «La soluzione per uscire da questo periodo è da valutare partita per partita» Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato all’assegnazione del premio “Amico dei Bambini… Un Esempio per loro”. Juve, Perin: «Penalizzazione? Questa situazione ci ha uniti molto e lo abbiamo dimostrato con i fatti» Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato della stagione bianconera dal palco del Torneo “Amici dei Bambini”. Rovella: «Juve? In questo momento penso di finire la stagione con il Monza» Nicolò Rovella, centrocampista del Monza, ha parlato a Sky Sport del suo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,: «La soluzione per uscire da questo periodo è da valutare partita per partita» Danilo, difensore dell’Inter, ha parlato all’assegnazione del premio “Amico dei Bambini… Un Esempio per loro”. Juve,: «Penalizzazione? Questa situazione ci ha uniti molto e lo abbiamo dimostrato con i fatti» Mattia, portiere della Juventus, ha parlato della stagione bianconera dal palco del Torneo “Amici dei Bambini”.: «Juve? In questo momento penso di finire la stagione con il Monza» Nicolò, centrocampista del Monza, ha parlato a Sky Sport del suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - infoiteconomia : Bonus ristrutturazione 2023 ultime notizie: cosa comprende e come richiederlo? Stop cessione credito e sconto in fa… - ferrantelli94 : RT @VinceTheI: Dalle ultime notizie che abbiamo a disposizione il colosso #Alibaba ha annunciato il 28 marzo il progetto di separare le sue… - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #Terremoto in #Molise : tantissima paura, ma nessun danno serio - GazzettinoL : LEGGI ANCHE Brevi di sport del 29 Marzo 2023 -