Ultime Notizie – Serie A, arbitri 28esima giornata: Rapuano per Napoli-Milan (Di mercoledì 29 marzo 2023) Antonio Rapuano è l’arbitro chiamato a dirigere Napoli-Milan, big match della 28/a giornata di Serie A, in programma domenica 2 aprile allo stadio ‘Maradona’ della città campana. Fabio Maresca arbitrerà invece Inter-Fiorentina, in programma sabato 1 aprile alle 18 allo stadio ‘Meazza’ di Milano. Gli arbitri della 28/a giornata di Serie A, in programma domenica 2 aprile. Cremonese-Atalanta (sabato 1, ore 15): Marinelli; Inter-Fiorentina (sabato 1, ore 18): Maresca; Juventus-Verona (sabato 1, ore 20.45): Marchetti; Bologna-Udinese (ore 12.30): Ferrieri Caputi; Monza-Lazio (ore 15): Marcenaro; Spezia-Salernitana (ore 15): Orsato; Roma-Sampdoria (ore 18): Irrati; Napoli-Milan (ore 20.45): ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Antonioè l’arbitro chiamato a dirigere, big match della 28/adiA, in programma domenica 2 aprile allo stadio ‘Maradona’ della città campana. Fabio Maresca arbitrerà invece Inter-Fiorentina, in programma sabato 1 aprile alle 18 allo stadio ‘Meazza’ dio. Glidella 28/adiA, in programma domenica 2 aprile. Cremonese-Atalanta (sabato 1, ore 15): Marinelli; Inter-Fiorentina (sabato 1, ore 18): Maresca; Juventus-Verona (sabato 1, ore 20.45): Marchetti; Bologna-Udinese (ore 12.30): Ferrieri Caputi; Monza-Lazio (ore 15): Marcenaro; Spezia-Salernitana (ore 15): Orsato; Roma-Sampdoria (ore 18): Irrati;(ore 20.45): ...

