Ultime Notizie – “Sanzioni possono avere impatto negativo”

Considerata una delle roccaforti di cultura e libertà rimaste a Kabul la Biblioteca Zan è stata costretta ad abbassare le serrande lo scorso 13 marzo. Zan significa "donna" in dari, il dialetto afghano. Quella tra Russia e Occidente è 'una guerra ibrida' e 'durerà a lungo'. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un incontro con la stampa torna ad allontanare possibili svolte positive. I titoli del settore bancario restano sotto i riflettori, dopo la forte volatilità registrata nelle ultime sedute. Spicca il rialzo del Monte dei Paschi di Siena (+5,45%). Ben anche Banco BPM (+3,28%).

Guerra Ucraina Russia. Cremlino: "La guerra ibrida con Occidente durerà a lungo". DIRETTA Sky Tg24

Considerata una delle ultime roccaforti di cultura e libertà rimaste a Kabul la Biblioteca Zan è stata costretta ad abbassare le serrande lo scorso 13 marzo. Zan significa "donna" in dari, il dialetto ...(ANSA) - ROME, MAR 29 - Italy is "glad" to be able to train Ukrainian forces to defend the country against Russian attack, Defence Minister Guido Crosetto told the Lower House during question time on ...