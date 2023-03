Ultime Notizie – sanzioni Figc estese a livello mondiale. Paratici potrebbe lasciare il Tottenham (Di mercoledì 29 marzo 2023) “La Fifa può confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (Figc), il Presidente della Commissione Disciplinare Fifa ha deciso di estendere le sanzioni imposte dalla Figc a diversi funzionari del calcio per avere effetto mondiale”. Questo quanto ha reso noto la Fifa in una nota. Una decisione che potrebbe portare Fabio Paratici a lasciare l’incarico di direttore generale del Tottenham. L’ex ds della Juventus, infatti, lo scorso gennaio è stato condannato a 30 mesi di inibizione nell’ambito del processo sul caso plusvalenze ma è in attesa dell’esito del ricorso che sarà esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) “La Fifa può confermare che a seguito di una richiesta della Federazione italiana (), il Presidente della Commissione Disciplinare Fifa ha deciso di estendere leimposte dallaa diversi funzionari del calcio per avere effetto”. Questo quanto ha reso noto la Fifa in una nota. Una decisione cheportare Fabiol’incarico di direttore generale del. L’ex ds della Juventus, infatti, lo scorso gennaio è stato condannato a 30 mesi di inibizione nell’ambito del processo sul caso plusvalenze ma è in attesa dell’esito del ricorso che sarà esaminato dal Collegio di Garanzia dello Sport. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - VesuvioLive : Terremoto, l’esperto: “La situazione è delicata. Possibili altre scosse anche più forti” - Milannews24_com : Le ultime su #Ibrahimovic - leofelsineo : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - andreamisterC : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… -