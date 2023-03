Ultime Notizie Roma del 29-03-2023 ore 19:10 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura vieni ti ha invitato il leader cinese XI jinping’s Chi è Floris Donato lo stesso presidente ucraino siamo pronti a vederlo qui affermato in un’intervista ha tenuto a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel paese Voglio parlare con lui ha aggiunto gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci non vinceremo ha concluso il presidente ucraino che lei si è consapevole che è successo del suo paese è stato in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale In particolare dagli Stati Uniti dell’Europa occidentale Ma alcuni in America tra cui il repubblicano Donald Trump ex presidente americani attuale candidato per il 2020 si sono chiesti se vuoi shinton debba continuare a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo in Ucraina in apertura vieni ti ha invitato il leader cinese XI jinping’s Chi è Floris Donato lo stesso presidente ucraino siamo pronti a vederlo qui affermato in un’intervista ha tenuto a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel paese Voglio parlare con lui ha aggiunto gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci non vinceremo ha concluso il presidente ucraino che lei si è consapevole che è successo del suo paese è stato in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale In particolare dagli Stati Uniti dell’Europa occidentale Ma alcuni in America tra cui il repubblicano Donald Trump ex presidente americani attuale candidato per il 2020 si sono chiesti se vuoi shinton debba continuare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - PressReview99 : Prognosi sciolta per Zaccheroni: serviranno altri 60 giorni di riabilitazione, le ultime - CalcioNapoli24… - glncipriani : @samartini10 @samartini10 Ricerche correlate ultime notizie di beppe pedrazzini beppe pedrazzini nipote beppe pedra… - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre - NapoliToday : #Cronaca Gli studenti del Marconi ancora senza scuola: in 1600 sfrattati da settembre -