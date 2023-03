Ultime Notizie Roma del 29-03-2023 ore 17:10 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura gelateria invitato il leader cinese XI jinping’s Chi è Floris Donato lo stesso presidente ucraino siamo pronti a vederlo qui affermato dell’intervista tenuto a bordo di un treno durante i suoi spostamenti nel paese Voglio parlare con lui ha aggiunto gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci non vinceremo ha concluso il presidente ucraino che è consapevole che è successo del suo paese in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale In particolare dagli Stati Uniti dell’Europa occidentale Ma alcuni in America tra cui il repubblicano Donald Trump è l’ex presidente americani attuale candidato per il 2020 si sono chiesti se vuoi shinton debba continuare a fornire al Ucraina miliardi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli After in apertura gelateria invitato il leader cinese XI jinping’s Chi è Floris Donato lo stesso presidente ucraino siamo pronti a vederlo qui affermato dell’intervista tenuto a bordo di un treno durante i suoi spostamenti nel paese Voglio parlare con lui ha aggiunto gli Stati Uniti capiscono davvero che se smettono di aiutarci non vinceremo ha concluso il presidente ucraino che è consapevole che è successo del suo paese in gran parte dovuto alle ondate di sostegno militare internazionale In particolare dagli Stati Uniti dell’Europa occidentale Ma alcuni in America tra cui il repubblicano Donald Trump è l’ex presidente americani attuale candidato per il 2020 si sono chiesti se vuoi shinton debba continuare a fornire al Ucraina miliardi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - serieB123 : Bastoni e Giroud, rinnovo di contratto con Inter e Milan: le ultime notizie - infoiteconomia : BORSE ULTIME NOTIZIE: mini rialzo. Sulle banche passata la paura? La Bce non si fida - Mariusmaior1 : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - infoitsport : Juve, altre buone notizie: nessuna lesione per Kostic, le ultime verso il Verona -