Ultime Notizie Roma del 29-03-2023 ore 16 | 10

Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina sul campo e scontri sul fronte diplomatico nuove prove di forza il presidente americano Joe biden accusa pericolose parole di Putin sulle armi in Bielorussia nei giorni scorsi il Cremlino aveva annunciato che sarebbero stati schierati nucleari tattiche sul territorio dell'alleato il presidente ucraino zielinski invita i leader cinese XI jinping's Kiev a Pechino replica nessuna informazione Secondo chi è che sono quasi 20 mila i bambini ucraini deportati illegalmente in Russia oggi il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica zaporizhia ieri l'ultimo allarme sulla sicurezza dell'impianto intorno al quale si sono intensificati i combattimenti torniamo in Italia allarme Piantala di porte di Novara per un grosso incendio divampato oggi nella zona ...

