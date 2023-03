Ultime Notizie Roma del 29-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 marzo 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il nuovo decreto con i sostegni a famiglie e imprese per le bollette è stato approvato dal Consiglio dei Ministri convocata per le 17 la riunione a Palazzo Chigi è iniziata con un’ora di ritardo ha provato anche il decreto legislativo sul codice degli appalti il disegno di legge per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti mangimi sintetici sul tavolo anche il livello annuale per la concorrenza non è arrivato il via libera e sarebbero necessari approfondimenti sulle coperture economiche della parte sulle misure in materia di energia Lodi che ha invitato il leader cinese XI jinping’s Kiev loro e sono otto in un’intervista esclusiva l’agenzia di stampa P pubblicato on-line siamo pronti a vederlo qui affermato il presidente ucraino nell’intervista tenuta a bordo ...