Ultime Notizie – Roma, crolla balcone a Lavinio: feriti due operai (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un balcone è crollato, questa mattina intorno alle 10.30, durante i lavori di ristrutturazione di una villa in via Machiavelli a Lavinio, in provincia di Roma. Il balcone, che non era interessato dai lavori, ha colpito in pieno due operai: un romeno di 53 anni, trasportato in elisoccorso al Gemelli di Roma, e un italiano di 50 anni, trasportato all'ospedale di Anzio. Entrambi non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lavinio che stanno svolgendo accertamenti.

