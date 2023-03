Ultime Notizie – Roma, anziana 94enne e il figlio trovati morti in casa a Labaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un’anziana di 94 anni e il figlio di 61 sono stati trovati morti nella loro casa in via del Labaro a Roma questa mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre il figlio era riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini della Squadra mobile di Roma per ricostruire la dinamica dei fatti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un’di 94 anni e ildi 61 sono statinella loroin via delquesta mattina poco prima delle 11 dagli agenti di una volante della polizia intervenuti per la segnalazione di cattivo odore. La donna è stata trovata sul letto mentre ilera riverso a terra. Sul letto è stato inoltre rinvenuto un fucile ma non è chiaro se sia stato usato. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini della Squadra mobile diper ricostruire la dinamica dei fatti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ultime notizie di gossip 29 marzo 2023

Gossip di oggi 29 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 marzo 2023 troviamo aggiornamenti sulla gravidanza di Diletta Leotta e le curve bollenti di Kinsey Wolanski, la donna che ha invaso il campo durante la finale di...

Shiba Inu si prepara al grande slancio: la meme coin è tra le 14 crypto per market cap

Ottime notizie per la meme coin Shiba Inu, che nell'ultima settimana l'hanno portata al 14esimo posto nella... SHIB è pronta a salire nel mondo dei grandi: le conclusioni Nel corso delle ultime 24 ore...

La seconda stagione di House of the Dragon sarà più breve

Per i fan di House of the Dragon nelle ultime ore sono emerse due notizie, una buona e una cattiva. Quella cattiva - si fa per dire - è che la seconda stagione potrebbe essere più corta della prima. Le riprese dei nuovi episodi dovrebbero...

Ucraina, ultime notizie. Zelensky invita il presidente cinese a Kiev. Stoccolma convoca...

Re Carlo e i cugini tedeschi, il viaggio di stato è anche riunione di famiglia

E il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg, nipote di un'altra sorella di Filippo, la principessa Margarita. L'ultima volta che il Re li ha incontrati era stato al funerale di stato della regina...

Cagliari, Radunovic è diventato una sicurezza per Ranieri: i numeri del portiere

Una parte del merito delle prestazioni dei rossoblù è da attribuire anche all'estremo difensore serbo Boris Radunovic, il quale negli ultimi mesi ha innalzato il proprio rendimento potendo riscontrare...