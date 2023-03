Ultime Notizie – Porti, Musolino all’inaugurazione stand Assoporti al Seatrade di Fort Lauderdale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inaugurato ieri mattina lo stand di AssoPorti ‘Cruise Italy’ al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale con il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Pino Musolino, che ha fatto l’intervento di apertura alla presenza della vice console italiana a Miami Eva Alvino. “È bello quest’anno che tutto il crocierismo mondiale e italiano – sottolinea – si ritrovi per confrontarsi dopo che lo scorso anno eravamo solo noi a Miami a rappresentare l’Italia e dopo che nel 2021 al termine della pandemia il porto di Civitavecchia è stato il primo al mondo a ripartire. Quest’anno ci aspettiamo numeri record e auspichiamo che tutta l’industria crocieristica torni a rappresentare pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inaugurato ieri mattina lodi Asso‘Cruise Italy’ alCruise Global dicon il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Pino, che ha fatto l’intervento di apertura alla presenza della vice console italiana a Miami Eva Alvino. “È bello quest’anno che tutto il crocierismo mondiale e italiano – sottolinea – si ritrovi per confrontarsi dopo che lo scorso anno eravamo solo noi a Miami a rappresentare l’Italia e dopo che nel 2021 al termine della pandemia il porto di Civitavecchia è stato il primo al mondo a ripartire. Quest’anno ci aspettiamo numeri record e auspichiamo che tutta l’industria crocieristica torni a rappresentare pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri ...

