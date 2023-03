Ultime Notizie – Papa al Gemelli, portavoce Vaticano: “Controlli programmati” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco è in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni Controlli precedentemente programmati”, fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. L’ultimo ricovero di Francesco al policlinico Gemelli risale al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma, un intervento in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023)Francesco è in ospedale. “Il Santo Padre si trova da questo pomeriggio alper alcuniprecedentemente”, fa sapere ildelMatteo Bruni. L’ultimo ricovero di Francesco al policlinicorisale al luglio del 2021 quando era stato operato per una stenosi diverticolare del sigma, un intervento in anestesia generale ed eseguito dal Prof. Sergio Alfieri, con l’assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

