Ultime Notizie – Nasce un nuovo ammasso di galassie, gli astronomi assistono all’evento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Osservato per la prima volta da un team di astronomi la nascita, le fasi iniziali di formazione, di un ammasso di galassie. Ad annunciarlo sono l’Università di Trieste e l’Inaf ed il team di scienziati è stato guidato dal ricercatore italiano Luca Di Mascolo dell’Università di Trieste. Gli scienziati spiegano che gli ammassi di galassie sono le strutture cosmiche gravitazionalmente legate più grandi dell’Universo e, come suggerisce il nome, contengono fino a diverse migliaia di galassie, oltre che materia oscura e un alone diffuso di gas caldo, il cosiddetto “Intracluster medium” (Icm). Si tratta di un gas che di fatto ha una massa che supera notevolmente quella delle galassie stesse e ne permea lo spazio tra l’una e l’altra. Lo studio, pubblicato su Nature, ha investigato il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Osservato per la prima volta da un team dila nascita, le fasi iniziali di formazione, di undi. Ad annunciarlo sono l’Università di Trieste e l’Inaf ed il team di scienziati è stato guidato dal ricercatore italiano Luca Di Mascolo dell’Università di Trieste. Gli scienziati spiegano che gli ammassi disono le strutture cosmiche gravitazionalmente legate più grandi dell’Universo e, come suggerisce il nome, contengono fino a diverse migliaia di, oltre che materia oscura e un alone diffuso di gas caldo, il cosiddetto “Intracluster medium” (Icm). Si tratta di un gas che di fatto ha una massa che supera notevolmente quella dellestesse e ne permea lo spazio tra l’una e l’altra. Lo studio, pubblicato su Nature, ha investigato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - TuttoASRoma : TRIGORIA TRAINING 29/03 AM – Tutti presenti tranne Dybala (TESTO)(FOTO)(VIDEO) - GeometraTorresi : CESSIONE DEL CREDITO ultime notizie: tutti gli emendamenti ad oggi approvati al DL 11/2023 – parte 2 - TuttoASRoma : AS ROMA Celebra io “cucchiaio” di Totti contro il Parma (VIDEO) - PianetaMilan : MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il rinnovo di #Giroud e le condizioni di #Ibra #ACMilan #Milan #SempreMilan -