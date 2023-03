Ultime Notizie – in ospedale ancora qualche giorno (Di mercoledì 29 marzo 2023) Resta per ora all’ospedale San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di oggi, ma – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – potrebbe fermarsi in ospedale ancora qualche giorno. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Resta per ora all’San Raffaele di Milano il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, 86 anni. Sembrerebbe allungarsi il suo ricovero: si era parlato di possibili dimissioni nel pomeriggio di oggi, ma – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – potrebbe fermarsi in. Il motivo del suo ingresso in struttura era sottoporsi a controlli ed esami di routine. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risaliva a gennaio dello scorso anno. L’ex premier era stato ricoverato a gennaio 2022 per un’infezione partita dalle vie urinarie e trattata con una forte cura antibiotica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

