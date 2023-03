Ultime Notizie – “Governo più che schierato con Nato è schienato” (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Questo Governo, al pari del precedente che abbiamo cercato di indirizzare, inascoltati, in maniera diversa, più che schierato rispetto alla Nato è schieNato’ e da questo punto di vista lei ha espresso una valutazione che la dice lunga sulla vostra postura”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in risposta al ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in question time alla Camera. Crosetto risponde a una interrogazione sul sostegno militare all’Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari (Pellegrini – M5S). “Ministro Crosetto, lei ci vuol far credere che l’invio di armi previsto in questo decreto non abbia un impatto sul livello di sicurezza del nostro sistema di difesa e non richieda comunque un ripristino complessivo delle nostre scorte per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Questo, al pari del precedente che abbiamo cercato di indirizzare, inascoltati, in maniera diversa, più cherispetto allaè schie’ e da questo punto di vista lei ha espresso una valutazione che la dice lunga sulla vostra postura”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in risposta al ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi in question time alla Camera. Crosetto risponde a una interrogazione sul sostegno militare all’Ucraina, con particolare riferimento alla tipologia delle forniture e ai relativi profili economico-finanziari (Pellegrini – M5S). “Ministro Crosetto, lei ci vuol far credere che l’invio di armi previsto in questo decreto non abbia un impatto sul livello di sicurezza del nostro sistema di difesa e non richieda comunque un ripristino complessivo delle nostre scorte per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - jfc247 : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - RedazioneDedalo : Enna – Lo sport e l’inclusione in uno dei progetti del Lincoln - DaVinciMichelan : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - e_violati : La guerra ibrida 'durerà a lungo', la Russia minaccia l'Occidente #Putin #Russia #guerra -