Ultime Notizie – "Governo non ha nessuna intenzione di abrogarlo" (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Posso rispondere senza se e senza ma. Il Governo non ha nessuna intenzione di abrogare il reato di tortura". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al question time alla Camera. "E' un reato odioso, abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo", ha assicurato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

