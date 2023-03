Ultime Notizie – Gianni Minà, la camera ardente in Campidoglio a Roma (Di mercoledì 29 marzo 2023) È arrivato in Campidoglio il feretro di Gianni Minà, il giornalista morto lunedì sera a 84 anni. Ad accoglierlo, oltre alla sua famiglia, il primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri. La bara di Minà è stata sistemata nella sala della Protomoteca dove è allestita la camera ardente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) È arrivato inil feretro di, il giornalista morto lunedì sera a 84 anni. Ad accoglierlo, oltre alla sua famiglia, il primo cittadino diRoberto Gualtieri. La bara diè stata sistemata nella sala della Protomoteca dove è allestita la. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

