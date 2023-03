Ultime Notizie – Fiere, con Ieg in Cina al Cdepe di Chengdu le pmi italiane dell’economia circolare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Al Chengdu International Environmental Protection Expo (Cdepe), che inaugura domani in Cina la 17ma edizione, un padiglione di pmi italiane specializzate nel campo della tutela dell’ambiente, energie rinnovabili ed economia circolare. Il Cdepe, tra le più importanti manifestazioni fieristiche nel settore della protezione ambientale cinesi, si svolgerà al Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center fino 1° aprile, organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group (anche organizzatore di Ecomondo e K.EY, guidate da Alessandra Astolfi, Group Exhibition director) e China Association of Environmental Protection Industry (Caepi) con il supporto di Sichuan Environmental Protection Industry (Scepi) e di Europe China Environmental Exhibitions (Ecee). “Il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) AlInternational Environmental Protection Expo (), che inaugura domani inla 17ma edizione, un padiglione di pmispecializzate nel campo della tutela dell’ambiente, energie rinnovabili ed economia. Il, tra le più importanti manifestazioni fieristiche nel settore della protezione ambientale cinesi, si svolgerà alCentury City New International Convention and Exhibition Center fino 1° aprile, organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group (anche organizzatore di Ecomondo e K.EY, guidate da Alessandra Astolfi, Group Exhibition director) e China Association of Environmental Protection Industry (Caepi) con il supporto di Sichuan Environmental Protection Industry (Scepi) e di Europe China Environmental Exhibitions (Ecee). “Il ...

