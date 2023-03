Ultime Notizie – e-Commerce, 8 italiani su 10 comprano online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel primo anno di ‘rientro alla normalità’ post pandemia il settore degli acquisti online è riuscito a mantenere costanti i risultati, pari ai due anni precedenti. Tanto che il 61% dei consumatori continua ad effettuare un acquisto online almeno una volta al mese, mentre il 24% anche una volta alla settimana. È il quadro che emerge dal nuovo ‘Report annuale sull’e-Commerce italiano 2023’ pubblicato da idealo. Stando ai dati del report, che l’Adnkronos è in grado di anticipare, quest’anno oltre 8 italiani su 10 hanno fatto shopping online almeno una volta al mese. Purtroppo, però, dal report del portale europeo di comparazione prezzi emerge che il 2022 verrà ricordato anche come l’anno del prepotente ritorno dell’inflazione, di una situazione geopolitica internazionale incerta e di un conseguente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel primo anno di ‘rientro alla normalità’ post pandemia il settore degli acquistiè riuscito a mantenere costanti i risultati, pari ai due anni precedenti. Tanto che il 61% dei consumatori continua ad effettuare un acquistoalmeno una volta al mese, mentre il 24% anche una volta alla settimana. È il quadro che emerge dal nuovo ‘Report annuale sull’e-italiano 2023’ pubblicato da idealo. Stando ai dati del report, che l’Adnkronos è in grado di anticipare, quest’anno oltre 8su 10 hanno fatto shoppingalmeno una volta al mese. Purtroppo, però, dal report del portale europeo di comparazione prezzi emerge che il 2022 verrà ricordato anche come l’anno del prepotente ritorno dell’inflazione, di una situazione geopolitica internazionale incerta e di un conseguente ...

