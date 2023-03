Ultime Notizie – Dal Pnrr ai diritti, l’opposizione a tutto campo del Pd di Schlein (Di mercoledì 29 marzo 2023) Elly Schlein lo aveva messo tra i punti prioritari dell’agenda Pd nel discorso ai parlamentari dem riuniti l’altro giorno alla Camera. “Sul Pnrr il governo è indietro e l’Italia non può permettersi di fallire, il Pd vigilerà con grande attenzione”. La conferma delle difficoltà del governo arriva nemmeno 24 ore dopo, direttamente dal ministro Raffaele Fitto. Immediata la reazione dem. Il primo atto da presidente dei deputati di Chiara Braga è stata proprio la richiesta, in conferenza dei capigruppo oggi a Montecitorio, di avere in aula con urgenza il ministro Fitto. “Hanno risposto che bisogna aspettare la commissione Ue… noi continueremo ad insistere”, dice Braga ai cronisti. Ma il Pnrr è solo uno dei punti dell’opposizione a tutto campo che il Pd di Schlein sta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ellylo aveva messo tra i punti prioritari dell’agenda Pd nel discorso ai parlamentari dem riuniti l’altro giorno alla Camera. “Sulil governo è indietro e l’Italia non può permettersi di fallire, il Pd vigilerà con grande attenzione”. La conferma delle difficoltà del governo arriva nemmeno 24 ore dopo, direttamente dal ministro Raffaele Fitto. Immediata la reazione dem. Il primo atto da presidente dei deputati di Chiara Braga è stata proprio la richiesta, in conferenza dei capigruppo oggi a Montecitorio, di avere in aula con urgenza il ministro Fitto. “Hanno risposto che bisogna aspettare la commissione Ue… noi continueremo ad insistere”, dice Braga ai cronisti. Ma ilè solo uno dei punti delche il Pd dista ...

