Ultime Notizie – Covid Italia, report: aumentano ricoveri nell’ultima settimana (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lieve risalita dei ricoveri Covid: +7,6% nell’ultima settimana. Dopo il calo dell’ultima rilevazione (-9,2%), continua l’andamento altalenante. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 28 marzo. Nei reparti ordinari – dettaglia il rapporto – si registra una crescita del 4,4% del numero di ricoveri ‘per Covid’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e del 5,7% dei casi ‘con Covid’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. I pazienti hanno una età media di 76 anni e al 88% sono vaccinati da oltre 6 mesi e soffrono di altre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lieve risalita dei: +7,6%. Dopo il calo dell’ultima rilevazione (-9,2%), continua l’andamento altalenante. E’ quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 28 marzo. Nei reparti ordinari – dettaglia il rapporto – si registra una crescita del 4,4% del numero di‘per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e del 5,7% dei casi ‘con’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno sintomi respiratori e polmonari. I pazienti hanno una età media di 76 anni e al 88% sono vaccinati da oltre 6 mesi e soffrono di altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agorarai : Con Claudia Marra della @TgrRaiMolise andiamo a Campobasso per le ultime notizie dai luoghi del sisma #agorarai… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Sergio Ermotti torna alla guida di UBS post acquisizione Credit Suisse. A lui, che è stato anche ex vice ceo di UniCredit, i… - TuttoASRoma : ROMA-SAMPDORIA Arbitra Irrati - taddeo_lee : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… - robertorodi76 : RT @JU29ROTEAM: Che i processi sportivi sarebbero stati 3 era già noto e non ci stupisce: sappiamo che la Juve deve rimanere sotto schiaffo… -