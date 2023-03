Ultime Notizie – boss tra droga, estorsioni e tortura (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Procura di Roma ha chiesto la condanna, in abbreviato, a 20 anni per Daniele Carlomosti, ritenuto a capo dell’organizzazione criminale a La Rustica, dedita a traffico di droga ed estorsioni. Il pm della Dda Edoardo De Santis, al termine della requisitoria oggi in aula Occorsio, ha chiesto inoltre una condanna a 16 anni per il braccio destro di Carlomosti, Fabio Pallagrosi e 10 anni e 8 mesi per Armando De Propris, padre di Marcello, condannato a 25 anni per l’omicidio di Luca Sacchi. In totale per 13 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono state sollecitate condanne per oltre 140 anni. Le accuse vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Tra i reati contestati a Carlomosti c’è anche quello di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Procura di Roma ha chiesto la condanna, in abbreviato, a 20 anni per Daniele Carlomosti, ritenuto a capo dell’organizzazione criminale a La Rustica, dedita a traffico died. Il pm della Dda Edoardo De Santis, al termine della requisitoria oggi in aula Occorsio, ha chiesto inoltre una condanna a 16 anni per il braccio destro di Carlomosti, Fabio Pallagrosi e 10 anni e 8 mesi per Armando De Propris, padre di Marcello, condannato a 25 anni per l’omicidio di Luca Sacchi. In totale per 13 imputati che hanno optato per il rito abbreviato sono state sollecitate condanne per oltre 140 anni. Le accuse vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni. Tra i reati contestati a Carlomosti c’è anche quello di ...

