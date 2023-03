Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Imma Tataranni’ in replica consegna prime time a Rai1 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica della serie ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’ seguita da 3.668.000 telespettatori pari a uno share del 21,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Supereroi’ che ha totalizzato 1.256.000 telespettatori (share dell’8,10%). Terzo posto per Italia1 con Le Iene che ha realizzato 1.313.000 telespettatori registrando uno share del 9,85%. Fuori dal podio su Rai2 il programma ‘Dalla strada al palco’ è stato seguito da 1.162.000 telespettatori (7,2% di share) mentre su La7 ‘DiMartedì’ è stato visto da 1.190.000 telespettatori registrando uno share del 7,08%. Su Rai 3 ‘#Cartabianca’ ha interessato 961.000 telespettatori (5,8% di share) e su Rete 4 ‘Fuori dal coro’ ne ha ottenuti 795.000 (share 5,47%). Chiudono gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Vittoria dineldi ieri sera con ladella serieTataranni – Sostituto procuratore’ seguita da 3.668.000 telespettatori pari a uno share del 21,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘Supereroi’ che ha totalizzato 1.256.000 telespettatori (share dell’8,10%). Terzo posto per Italia1 con Le Iene che ha realizzato 1.313.000 telespettatori registrando uno share del 9,85%. Fuori dal podio su Rai2 il programma ‘Dalla strada al palco’ è stato seguito da 1.162.000 telespettatori (7,2% di share) mentre su La7 ‘DiMartedì’ è stato visto da 1.190.000 telespettatori registrando uno share del 7,08%. Su Rai 3 ‘#Cartabianca’ ha interessato 961.000 telespettatori (5,8% di share) e su Rete 4 ‘Fuori dal coro’ ne ha ottenuti 795.000 (share 5,47%). Chiudono gli ...

