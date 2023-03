Ultime notizie Arretrati Noipa supplenti: finalmente sono stati pagati (AGGIORNAMENTO 29 Marzo) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi 29 Marzo parliamo di Noipa. Avevamo già visto nel calendario Noipa di Marzo 2023 che sarebbero finalmente stati pagati gli Arretrati per quasi mezzo milioni di amministrati del comparto Istruzione e Ricerca. Il calendario prevedeva quanto segue: sabato 11 Marzo: pubblicazione cedolino (in anticipo rispetto al solito) lunedì 13 Marzo: emissione urgente unica. giovedì 16 Marzo: emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco (sono inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO); a questo si aggiunge la disponibilità della Certificazione Unica (ne ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi 29parliamo di. Avevamo già visto nel calendariodi2023 che sarebberogliper quasi mezzo milioni di amministrati del comparto Istruzione e Ricerca. Il calendario prevedeva quanto segue: sabato 11: pubblicazione cedolino (in anticipo rispetto al solito) lunedì 13: emissione urgente unica. giovedì 16: emissione speciale per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco (inserite nell’emissione le sole rate con stato lavorazione AUTORIZZATO PAGAMENTO); a questo si aggiunge la disponibilità della Certificazione Unica (ne ...

