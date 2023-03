Ultime Notizie – Acquisti online, 1 su 5 viene reso. Torna indietro più della metà dei vestiti (Di mercoledì 29 marzo 2023) vestiti, pantaloni e gonne: sono questi i prodotti acquistati che vengono restituiti più frequentemente dal consumatore italiano. Se il 20% degli Acquisti online viene reso, i prodotti moda toccano il 56%. La notizia arriva dal nuovo report ‘Guida ai resi nel mondo dell’ecommerce’ di Yocabè, l’azienda nata per aiutare i brand a vendere di più e meglio sui marketplace. I numeri nel mondo. Secondo una statistica SaleCycle, in media nel mondo Torna indietro 1 prodotto acquistato online su 5 – il 20% di tutti gli Acquisti digitali viene reso, nell’offline non si arriva al 10%. La stima del valore di tutti i resi globali è di circa 550 miliardi di dollari e solo l’Europa genera il 23% di questo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 marzo 2023), pantaloni e gonne: sono questi i prodotti acquistati che vengono restituiti più frequentemente dal consumatore italiano. Se il 20% degli, i prodotti moda toccano il 56%. La notizia arriva dal nuovo report ‘Guida ai resi nel mondo dell’ecommerce’ di Yocabè, l’azienda nata per aiutare i brand a vendere di più e meglio sui marketplace. I numeri nel mondo. Secondo una statistica SaleCycle, in media nel mondo1 prodotto acquistatosu 5 – il 20% di tutti glidigitali, nell’offline non si arriva al 10%. La stima del valore di tutti i resi globali è di circa 550 miliardi di dollari e solo l’Europa genera il 23% di questo ...

