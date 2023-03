Ultima puntata La Tv dei 100 e uno: gli ospiti del 29 marzo 2023 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa sera, mercoledì 29 marzo 2023, andrà in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata de La Tv dei 100 e uno. Per il nuovo format di Mediaset si tratterà dell’ultimo appuntamento di questa prima stagione di debutto. Con il conduttore Piero Chiambretti e tutti i suoi bambini protagonisti, ci saranno come di consueto tanti ospiti famosi e molto amati. Per chiudere l’appuntamento, in studio arriveranno: Gerry Scotti e il dinosauro simbolo della trasmissione tv, Ignazio. Unico ospite annunciato per #laTVdei100eUno sarà lui… pic.twitter.com/VQEWrGmOZd — Zizì (@fabriziomico) March 28, 2023 Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Questa sera, mercoledì 29, andrà in onda in prima serata su Canale 5, una nuovade La Tv dei 100 e uno. Per il nuovo format di Mediaset si tratterà dell’ultimo appuntamento di questa prima stagione di debutto. Con il conduttore Piero Chiambretti e tutti i suoi bambini protagonisti, ci saranno come di consueto tantifamosi e molto amati. Per chiudere l’appuntamento, in studio arriveranno: Gerry Scotti e il dinosauro simbolo della trasmissione tv, Ignazio. Unico ospite annunciato per #laTVdei100eUno sarà lui… pic.twitter.com/VQEWrGmOZd — Zizì (@fabriziomico) March 28,

