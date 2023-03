Ufo avvistati a Salerno: “Volavano 4 oggetti scuri, abbastanza inquietanti, cambiavano in continuazione assetto poi hanno preso fuoco” – VIDEO (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quattro palline nere in volo che nel giro di pochi minuti prendono come fuoco nella parte posteriore. Si tratta di un “avvistamento” di oggetto volante non identificato (UFO) che sta facendo il giro dei social come raramente capita. Il filmato che ritrae con parecchi stacchi di montaggio e per oltre due minuti quattro strani punti neri che svolazzano in maniera disorganizzata nel cielo è stato effettuato nella zona di Pastena, vicino Salerno, all’alba il 14 marzo scorso. Questo quello che segnalano i siti web locali riportando un comunicato del Cufom – Centro Ufologico Mediterraneo – : “Davanti agli occhi degli sbigottiti testimoni, Volavano 4 oggetti scuri, abbastanza inquietanti, che cambiavano in continuazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Quattro palline nere in volo che nel giro di pochi minuti prendono comenella parte posteriore. Si tratta di un “avvistamento” di oggetto volante non identificato (UFO) che sta facendo il giro dei social come raramente capita. Il filmato che ritrae con parecchi stacchi di montaggio e per oltre due minuti quattro strani punti neri che svolazzano in maniera disorganizzata nel cielo è stato effettuato nella zona di Pastena, vicino, all’alba il 14 marzo scorso. Questo quello che segnalano i siti web locali riportando un comunicato del Cufom – Centro Ufologico Mediterraneo – : “Davanti agli occhi degli sbigottiti testimoni,, chein...

